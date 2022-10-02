Германия проведет собственное расследование по ЧП на газопроводах «Северный поток»

Власти ФРГ могут инициировать собственное расследование, если подозрения в умышленном подрыве газопроводов подтвердятся.

Министр юстиции и защиты прав потребителей Германии Марко Бушман заявил, что в случае, если предположения об умышленном выводе из строя газопроводов "Северный поток" подтвердятся, то власти страны могут назначить проведение собственного расследования по этом факту.

"Если совершено преступление, то федеральный прокурор возбудит уголовное дело", — сказал министр.

Министр подчеркнул, что расследование будет проведено только в случае умышленного подрыва ниток "Северного потока".