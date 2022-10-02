Украинские дипломы будут признаваться в новых субъектах Российской Федерации
Дипломы об образовании будут признаны в субъектах, включенных в состав России.
Дипломы об образовании всех уровней, выданные в Украине, ДНР и ЛНР будут признаваться в субъектах, включенных в состав Российской Федерации. Также действительны останутся документы о стаже, медицинской помощи и социальном страховании.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года подписал указ о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Власти Украины это решение не признал и осудил.
Опубликовано: Максим Алексеев
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