ВСК России нанесли удары по позициям ВСУ в районе Лимана
Министерство обороны России сообщает о нанесении авиационных ударов по позициям украинских войск в районе Липана.
Министерство обороны России сообщает о нанесении авиацией ВКС ударов по позициям украинских войск в районе Лимана.
"В районе Ямполовки ВКС России нанесли удары по позициям украинских подразделений. Ликвидировано более 200 военнослужащих ВСУ, уничтожены десятки единиц бронированной и специальной техники противника", - рассказали в военном ведомстве.
В Минобороны уточнили, что всего за прошедшие сутки уничтожено свыше 400 бойцов ВСУ, 43 танка и 89 единиц бронированной и другой специальной техники.
Опубликовано: Максим Алексее
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