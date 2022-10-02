ВСК России нанесли удары по позициям ВСУ в районе Лимана

Министерство обороны России сообщает о нанесении авиационных ударов по позициям украинских войск в районе Липана.

Министерство обороны России сообщает о нанесении авиацией ВКС ударов по позициям украинских войск в районе Лимана.

"В районе Ямполовки ВКС России нанесли удары по позициям украинских подразделений. Ликвидировано более 200 военнослужащих ВСУ, уничтожены десятки единиц бронированной и специальной техники противника", - рассказали в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что всего за прошедшие сутки уничтожено свыше 400 бойцов ВСУ, 43 танка и 89 единиц бронированной и другой специальной техники.