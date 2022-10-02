TAC: Зеленский должен испытывать стыд за приближение мира к ядерной войне
Журналист издания The American Conservative Брэдли Девлин утверждает, что Владимир Зеленский подталкивает мир к ядерному конфликту просьбой о принятии Украины в НАТО.
2 октября публицист газеты The American Conservative Брэдли Девлин заявил, что просьба Владимира Зеленского о членстве в НАТО для Украины приближает начало ядерной войны между Россией и Североатлантическим альянсом, в то время как для Киева членство в организации носило бы лишь символический характер.
По мнению Девлина, с учётом потенциальной бесполезности членства в НАТО для Украины Зеленском должно быть особенно стыдно за провоцирование мировых лидеров к использованию ядерной риторики.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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