Журналист издания The American Conservative Брэдли Девлин утверждает, что Владимир Зеленский подталкивает мир к ядерному конфликту просьбой о принятии Украины в НАТО.

2 октября публицист газеты The American Conservative Брэдли Девлин заявил, что просьба Владимира Зеленского о членстве в НАТО для Украины приближает начало ядерной войны между Россией и Североатлантическим альянсом, в то время как для Киева членство в организации носило бы лишь символический характер.

По мнению Девлина, с учётом потенциальной бесполезности членства в НАТО для Украины Зеленском должно быть особенно стыдно за провоцирование мировых лидеров к использованию ядерной риторики.