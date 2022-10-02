Конституционный суд установил границы ДНР, ЛНР и Запорожья в составе РФ
Конституционный суд РФ уточнил пределы границ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской области в состав России.
Вечером 2 октября российский Конституционный суд постановил законным присоединение Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР к России. Позднее ведомство уточнило пределы границ, в которых данные регионы присоединились к российскому государству.
По данным Конституционного суда, пределами ДНР в составе России являются её границы в день создания республики. Пределами ЛНР являются те границы, в которых она существует в день вхождения в состав России. Запорожская область также будет существовать в границах, в которых она вошла в состав РФ 30 сентября. О границах Херсонской области Конституционный суд выскажется позднее.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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