Конституционный суд установил границы ДНР, ЛНР и Запорожья в составе РФ

Конституционный суд РФ уточнил пределы границ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской области в состав России.

Вечером 2 октября российский Конституционный суд постановил законным присоединение Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР к России. Позднее ведомство уточнило пределы границ, в которых данные регионы присоединились к российскому государству.

По данным Конституционного суда, пределами ДНР в составе России являются её границы в день создания республики. Пределами ЛНР являются те границы, в которых она существует в день вхождения в состав России. Запорожская область также будет существовать в границах, в которых она вошла в состав РФ 30 сентября. О границах Херсонской области Конституционный суд выскажется позднее.