Минобороны Тайваня: армия КНР направила 22 самолёта и 4 корабля к острову
В Минобороны Тайваня утверждают, что к острову направляются китайские флот и авиация.
Вечером 2 октября пресс-служба тайваньского Минобороны сообщила, что двадцать два самолёта и четыре военных корабля Народно-освободительной армии Китая вошли в зону опознавания противовоздушной обороны Тайваня. Известно, что китайские суда, истребители и беспилотники пересекли среднюю линию в Тайваньском проливе.
В Министерстве обороны Тайваня предупредили Пекин о том, что тайваньские войска установили воздушный патруль над акваторией региона и развернули зенитно-ракетные комплексы на побережье.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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