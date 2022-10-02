Минобороны Тайваня: армия КНР направила 22 самолёта и 4 корабля к острову

В Минобороны Тайваня утверждают, что к острову направляются китайские флот и авиация.

Вечером 2 октября пресс-служба тайваньского Минобороны сообщила, что двадцать два самолёта и четыре военных корабля Народно-освободительной армии Китая вошли в зону опознавания противовоздушной обороны Тайваня. Известно, что китайские суда, истребители и беспилотники пересекли среднюю линию в Тайваньском проливе.

В Министерстве обороны Тайваня предупредили Пекин о том, что тайваньские войска установили воздушный патруль над акваторией региона и развернули зенитно-ракетные комплексы на побережье.