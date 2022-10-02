ДНР и ЛНР вошли в состав России в административных границах 2014 года

2 октября стало известно, в каких границах Донецкая и Луганская Народные республики вошли в состав России.

Вечером воскресенья российское информационное агентство "ТАСС" сообщило, что согласно проектам о вхождении ДНР и ЛНР в состав России, данные республики присоединяются к РФ в своих административных границах, установленных местными конституциями в 2014 году и подразумевающие существование ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей.

Также уточняется, что Запорожская область входит в состав России в рамках границ с момента её образования, а границы Запорожья с другими государствами являются границами России.