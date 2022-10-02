Лукашенко соболезнует президенту Индонезии из-за трагедии на футбольном матче
Александр Лукашенко направил телеграмму с соболезнованиями индонезийскому президенту Джоко Видодо в связи с гибелью 174 человек на футбольном матче.
Вечером 2 октября Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что Александр Лукашенко адресовал слова соболезнований президенту Индонезии Джоко Видодо, отметив, что в Беларуси скорбят в связи с гибелью 174 человек на футбольном матче в индонезийском городе Маланге.
Минувшей ночью стало известно, что в Маланге футбольный матч завершился многочисленными смертями среди болельщиков: после окончания игры фанаты проигравшей команды выбежали на поле, устроив беспорядки, ввиду чего полиция применила слезоточивый газ, что спровоцировало давку и смерть многих из присутствовавших на стадионе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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