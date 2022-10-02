Пентагон: захват ВСУ Красного Лимана стал значимым событием для США
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о значимости занятия Красного Лимана украинскими военными.
2 октября шеф американского Пентагона Ллойд Остин выступил с брифингом в Гонолулу, где публично заявил, что военная победа вооружённых сил Украины в Красном Лимане и переход данного города в Донецкой области под контроль Киева является значимым событием для Соединённых Штатов.
По словам Остина, Красный Лиман был крайне важен для российских войск, поскольку использовался как пункт снабжения, однако теперь Москва может столкнуться с трудностями в ходе спецоперации из-за утраты контроля над данным населённым пунктом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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