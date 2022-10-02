Советники президентов США и Турции встретились для обсуждения помощи в Украине

Джейк Салливан и Ибрагим Калын обсудили вопросы оказания всесторонней помощи Украине.

Пресс-служба Белого дома сообщила о встрече советника президента США Джейка Салливана со своим турецким коллегой Ибрагимом Калыном. 

"В ходе встречи обсуждались вопросы поддержки Украине. Также рассматривалась ситуация между Арменией и Азербайджаном", — говорится в сообщении.

Салливан выразил благодарность Калыну за содействие в вопросе освобождения граждан США, ранее "содержащихся в России,

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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