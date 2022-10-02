Советники президентов США и Турции встретились для обсуждения помощи в Украине
Джейк Салливан и Ибрагим Калын обсудили вопросы оказания всесторонней помощи Украине.
Пресс-служба Белого дома сообщила о встрече советника президента США Джейка Салливана со своим турецким коллегой Ибрагимом Калыном.
"В ходе встречи обсуждались вопросы поддержки Украине. Также рассматривалась ситуация между Арменией и Азербайджаном", — говорится в сообщении.
Салливан выразил благодарность Калыну за содействие в вопросе освобождения граждан США, ранее "содержащихся в России,
Опубликовано: Максим Алексеев
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