Советники президентов США и Турции встретились для обсуждения помощи в Украине

Джейк Салливан и Ибрагим Калын обсудили вопросы оказания всесторонней помощи Украине.

Пресс-служба Белого дома сообщила о встрече советника президента США Джейка Салливана со своим турецким коллегой Ибрагимом Калыном.

"В ходе встречи обсуждались вопросы поддержки Украине. Также рассматривалась ситуация между Арменией и Азербайджаном", — говорится в сообщении.

Салливан выразил благодарность Калыну за содействие в вопросе освобождения граждан США, ранее "содержащихся в России,