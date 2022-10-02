Глава Минздрава ФРГ заявил, что Германия находится в состоянии войны с Россией, Минобороны с ним не согласилось

Глава департамента здравоохранения Карл Лаутербах заявил, что Германия «находится в состоянии войны» с президентом России Владимиром Путиным.

Политик написал об этом в Твиттере в субботу вечером в ответ на предложение философа Ричарда Дэвида Прехта о том, что отдельные государства НАТО должны гарантировать России, что Украина не будет принята в НАТО, чтобы проложить путь к переговорам об окончании украинского конфликта.

«Давайте будем честными: что теперь делать стоящим на коленях перед Путиным?» — написал Лаутербах в Twitter и продолжил: «Мы воюем с Путиным, а не с его психотерапевтами. Победу в виде освобождения Украины надо добиваться последовательно. Неважно, выдержит ли это путинская психика».

По данным Исследовательской службы Бундестага, понятие войны в классическом понимании международного права характеризуется: вооруженной борьбой между государствами или группами государств и объявлением войны или ультиматумом. Отмечается, что некоторые международно-правоведы обходятся без последнего признака и определяют войну как насильственный акт, связанный с разрывом дипломатических отношений.

Понятие войны с Россией (или Путиным – ред.) немецкие высшие чиновники использовали уже неоднократно. Так министр финансов Кристиан Линднер уже говорил об «энергетической войне», когда писал в Твиттере о продолжении использования ядерной энергии. Канцлер Олаф Шольц в июне заявил: «Путин не выиграет эту войну».

Тем не менее, глава Минобороны ФРГ обороны Кристин Ламбрехт возразила Лаутербаху на его заявление.

«Совершенно ясно — как для правительства Германии, так и для всего НАТО: мы не станем партией войны», — сказала Ламбрехт в воскресенье в программе ARD «Репортаж из Берлина». Ламбрехт подчеркнула, что принцип не участвовать в войне «руководил нами с самого начала и это неизменно».