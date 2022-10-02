Котенок: ВСУ прорвались на Херсонском направлении и идут к Новой Каховке
Российский военный корреспондент Котенок утверждает, что украинские войска прорвали линию обороны ВС РФ на Херсонском направлении.
Вечером 2 октября российский военкор с позывным Котенок сообщил, что вооружённые силы Украины осуществили прорыв на Херсонском направлении в участке, где у ВС России не было достаточно сил для оборонительного манёвра. По словам Котенка, ВСУ движутся в сторону Новой Каховки и могут захватить Новокаховскую дамбу, откуда им будет удобно обстреливать российских военных.
Вместе с тем украинские новостные Telegram-каналы утверждают, что армия Украины захватила город Крещёновка в Херсонской области, однако данная информация ещё никем официально не подтверждалась.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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