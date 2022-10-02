Sky News: Минобороны Британии купит два судна для защиты трубопроводов

Издание Sky News сообщило о намерениях Великобритании приобрести два корабля для обороны подводных трубопроводов и высоковольтных кабелей.

Вечером 2 октября британский телеканал Sky News сообщил, что в ходе съезда партии консерваторов Великобритании в Бирмингеме британский министр обороны Бен Уоллес заявил о намерениях Лондона закупить дна судна для защиты подводных трубопроводов и кабелей страны. Уоллес уверен, что подобные корабли сохранят Британии не только систему энергоснабжения, но и интернет.

Также Бен Уоллес подчёркивает, что первый из двух таких кораблей поступит в эксплуатацию уже в 2023 году и будет предназначаться для подводного ведения боевых действий.