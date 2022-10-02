Подавший в отставку британский экс-премьер Борис Джонсон станет новым главой партийной группы «Консервативные друзья Украины».

2 октября британская газета «Дейли телеграф» сообщила, что подавший в отставку после многочисленных скандалов бывший премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон займёт пост главы партийной группы «Консервативные друзья Украины», так как является «наиболее подходящим кандидатом на данную роль».

Действующий глава объединения Джон Уиттингдейл отметил, что Джонсон «был первым человеком не только в этой стране, но и во всем западном мире», который начал оказывать активную поддержку киевскому режиму с начала спецоперации России на Украине.