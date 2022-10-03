Кадыров: армия России освободит все города и посёлки, захваченные ВСУ

Лидер Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские войска намереваются освободить все населённые пункты, вышедшие из-под их контроля.

В ночь на 3 октября глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новое сообщение на своей странице в Telegram, где заявил, что все города и сёла, захваченные вооружёнными силами Украины, будут освобождены российскими военными в ходе спецоперации. По словам Кадырова, часть из этих населённых пунктов уже освобождалась армией России, и она готова сделать это снова.

Также Рамзан Кадыров сообщил, что в район проведения специальной военной операции из Чечни выехало новое подразделение бойцов, уже принимавших участие в боевых действиях на территории Донбасса.