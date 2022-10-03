Мирошник назвал два условия для мира с Украиной и прекращения огня на Донбассе

Посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал об условиях, при которых российская спецоперация будет окончена.

Утром 3 октября посол Луганской Народной республики в России Родион Мирошник заявил, что мир на территории Донбасса установится лишь тогда, когда российские войска полностью освободят регионы, недавно ставшие частью Российской Федерации по итогам референдума.

Также Мирошник уверен, что для завершения специальной военной операции армии России на территории Украины необходимо добиваться полной демилитаризации украинского государства. При этом Родион Мирошник признал, что после присоединения Донбасса, Херсона и Запорожья к РФ боевые действия стали более интенсивными.