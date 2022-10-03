Guardian: в Британии сокращаются организации по помощи в расселении беженцев из Украины

Издание Guardian рассказало о тенденции по сокращению работы организации, которые занимаются помощью в расселении украинских беженцев на территории Британии.

3 октября британская газета Guardian сообщила, что местная благотворительная кампания Refugees, специализирующаяся на помощи в расселении беженцев из Украины в Великобритании, приняла решение о сокращении своей работы. Один из основателей фирма Refugees at Home Сара Нейтан утверждает, что её организация будет помогать лишь тем украинцам, которые изначально обратились за помощью.

Вместе с тем Нейтан признаётся, что за сентябрь администрация Refugees at Home вынужденно отклонила шестьдесят заявок от украинцев на повторный поиск жилища в Великобритании.