Захарова: Блинкен назвал мотивы США и НАТО при взрывах на «Северных потоках»
2022-10-03
05:40
Представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что госсекретарь США Энтони Блинкен публично подтвердил наличие у Вашингтона мотивов для осуществления диверсии на российских газопроводах в Балтийском море.
3 октября сотрудник Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что накануне прошла общая пресс-конференция государственного секретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена и главы МИД Канады Мелани Жоли, в ходе которого представитель американского Госдепа признал, что у США были мотивы, чтобы осуществить диверсии на "Северных потоках".
По словам Захаровой, Блинкен не скрывая признал, что Вашингтон обвиняет Москву в использовании газа как оружия. Также Энтони Блинкен напомнил, что в последние недели "Северный поток-1" и "Северный поток-2" не прокачивали газ в Европу.
Кроме того, Мария Захарова напомнила, что во время пресс-конференции Блинкен сообщил о том, что после введения антироссийских санкций США стали крупнейшим поставщиком газа в европейские страны.
Данные утверждения Энтони Блинкена, сделанные в публичном пространстве, звучат как мотивы Соединённых Штатов по осуществлению теракта на "Северных потоках", уверяет Мария Захарова.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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