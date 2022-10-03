Трасс и Макрон хотят создать новый антироссийский блок в Европе
2022-10-03
09:57
По информации Reuters, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент Франции Эммануэль Макрон договорились сформировать новый блок стран. Он будет противостоять Китаю и России.
В этом блоке планируется объединить страны, которые являются кандидатами в члены Евросоюза. Это позволит создать силу противодействия расширению китайского и российского влияния на Востоке и на Юге Европы.
Предполагаемыми членами такого блока являются Албания и Косово, которые сейчас сильно зависят от российских инвестиций.
В объединение могут войти и другие кандидаты на вступление в ЕС, которые устали ждать своего присоединения к блоку и теряют терпение.
Опубликовано: Светлана Репина
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