Трасс и Макрон хотят создать новый антироссийский блок в Европе

По информации Reuters, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент Франции Эммануэль Макрон договорились сформировать новый блок стран. Он будет противостоять Китаю и России.

В этом блоке планируется объединить страны, которые являются кандидатами в члены Евросоюза. Это позволит создать силу противодействия расширению китайского и российского влияния на Востоке и на Юге Европы.

Предполагаемыми членами такого блока являются Албания и Косово, которые сейчас сильно зависят от российских инвестиций.

В объединение могут войти и другие кандидаты на вступление в ЕС, которые устали ждать своего присоединения к блоку и теряют терпение.