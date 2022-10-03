Мать Бритни Спирс октликнулась на крик души дочери и попросила у нее прощения

Певица написала очередной отчаянный пост о пережитой боли, призвав родных хотя бы извиниться за то, что много лет держали ее под контролем.

Бритни Спирс опубликовала в своем блоге картинку, которая гласит: «Я не идеальна». В подписи она рассказала о том, как сильно ее семья навредила ей, принуждая к «оскорбительному» опекунству в течение 13 лет.

"Я могу понять, что мои сообщения с жалобами на мое прошлое могут надоесть. Должно быть, мне очень трудно отпустить все это, - написала Бритни. - Но для меня настоящая проблема заключается в том, что моя семья до сих пор, честно говоря, не имеет никакой совести и действительно верит в то, что ничего плохого не сделала".

По мнению звезды, "они могли бы, по крайней мере, взять на себя ответственность за свои действия" и фактически признать тот факт, что причинили ей боль.

Бритни отметила, что даже простое искреннее извинение помогло бы ей закрыть глаза на прошлое. Но звезду поражает то, что родные продолжают вести себя так, будто все это "было нормально".

"Их реакция показывает, что у меня нет семьи, которая меня ценит или уважает. Это трудная часть для меня. И как бы я ни любила их, это то, что я, вероятно, никогда не смогу забыть", - написала певица.

Она призналась, что многие советуют ей смириться, и она работает над тем, чтобы "стать сильнее".

Мать Бритни, Линн Спирс, прочитав пост дочери, написала, что "сожалеет о произошедшем". И попросила разблокировать ее в соцсетях, чтобы поговорить с Бритни лично. "Ты знаешь, как сильно я люблю тебя и скучаю по тебе!», - написала Линн Спирс. И добавила, что извиняется за все, что причинило ей боль.