Катя Гордон, находящаяся в положении, экстренно госпитализирована
2022-10-03
10:18
Подруга Кати Гордон, телеведущая Лера Кудрявцева показала изможденную наменитость в палате клиники.
Звездный юрист Екатерина Гордон находится в положении, а рожать ей предстоит уже через пару месяцев.
О том, что правозащитницу госпитализировали в срочном порядке, сообщила ее подруга, ведущая ТВ Лера Кудрявцева.
Кудрявцева выложила в соцсети фото Гордон в больничной палате. На снимке Гордон выглядит утомлённой и изможденной. Медики поставили ей капельницу.
Екатерина вышла на связь с подписчиками, успокоив их. Она заверила, что с ней и малышом все в порядке. Плохое самочувствие юрист объяснила переутомлением.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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