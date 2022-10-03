Катя Гордон, находящаяся в положении, экстренно госпитализирована

2022-10-03

10:18

Подруга Кати Гордон, телеведущая Лера Кудрявцева показала изможденную наменитость в палате клиники.

Звездный юрист Екатерина Гордон находится в положении, а рожать ей предстоит уже через пару месяцев.

О том, что правозащитницу госпитализировали в срочном порядке, сообщила ее подруга, ведущая ТВ Лера Кудрявцева.

Кудрявцева выложила в соцсети фото Гордон в больничной палате. На снимке Гордон выглядит утомлённой и изможденной. Медики поставили ей капельницу. 

Екатерина вышла на связь с подписчиками, успокоив их. Она заверила, что с ней и малышом все в порядке. Плохое самочувствие юрист объяснила переутомлением.

Опубликовано: Наталья Гончарова

 

 













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