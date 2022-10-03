Захарова: Блинкен признал заинтересованность США и НАТО в диверсиях на газопроводах

Официальный Представитель МИД России Мария Захарова отметила в Телеграм, что госсекретарь США Блинкен признал, что диверсии на газопроводах «Северный поток» дело рук США и союзников по НАТО.

В своем посте в соцсети Захарова приводит недавнее выступление Блинкена, где он называет акт саботажа «прекрасной возможностью» для ЕС избавится от российского газа.

«Блинкен открыто, не стесняясь, рассказал о наличии у США и их партнёров по НАТО мотивов для уничтожения газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — заявила Захарова.