Захарова: Блинкен признал заинтересованность США и НАТО в диверсиях на газопроводах
2022-10-03
10:24
Официальный Представитель МИД России Мария Захарова отметила в Телеграм, что госсекретарь США Блинкен признал, что диверсии на газопроводах «Северный поток» дело рук США и союзников по НАТО.
В своем посте в соцсети Захарова приводит недавнее выступление Блинкена, где он называет акт саботажа «прекрасной возможностью» для ЕС избавится от российского газа.
«Блинкен открыто, не стесняясь, рассказал о наличии у США и их партнёров по НАТО мотивов для уничтожения газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — заявила Захарова.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
«Роскосмос» показал спутниковые фото с места утечки газа на «Северных потоках»
Испытания атомного подводного беспилотника «Посейдон» напугали НАТО
Британцы осудили Трасс за непризнание референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье
Поклонники помогают Лазареву разгадывать участников шоу Аватар
Охранявший гроб Елизаветы II солдат Великобритании умер спустя две недели