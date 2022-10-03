Александр Лукашенко призвал народ Германии не строить «новые стены»

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народу Германии в связи с Днем германского единства.

Президент призвал немцев внести общий вклад с белорусским народом, чтобы не допустить конфронтации в мире.

Он назвал падение Берлинской стены символом устойчивого мира и смены эпох.

«Вы знаете, сколько страданий, скорби и боли может принести такая стена, которая на долгие десятилетия стала трагическим символом разделения города, народа, целого континента. К большому сожалению, сегодня мы снова возвращаемся к временам конфронтации, когда между странами в самом сердце Европы выстраиваются стены», — говорится в поздравлении.

Белорусский лидер не зря выбрал символическое значение стены.

Сегодня на границе с Беларусью выросли стены и заборы, которых никогда в истории не было. Польша завершила монтаж 5-ти метровой стены длинной 300 км, а Литва построила забор с колючей проволокой. Между тем Беларусь никогда не проявляла агрессии к народам соседних стран. Наоборот, литовцы, латыши и поляки могут приезжать в страну без всяких виз.