Дегтярев: военком Хабаровского края снят с должности за нарушение норм мобилизации

Хабаровский губернатор Михаил Дегтярев утверждает, что в регионе уволили главу военного комиссариата Юрия Лайко.

Утром понедельника глава Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с российскими журналистами, сообщив им, что хабаровский военный комиссар Юрий Лайко отстранён от своей должности из-за нарушения норм частичной мобилизации, установленных приказов Владимира Путина от 21 сентября.

По словам Дегтярева, это связано с тем, что в подконтрольные Лайко участки уже в первые дни мобилизации прибыли тысячи призывников, однако значительная часть из них были возвращены домой из-за несоответствия критериям частичной мобилизации в России.