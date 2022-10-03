Дегтярев: военком Хабаровского края снят с должности за нарушение норм мобилизации
2022-10-03
11:41
Хабаровский губернатор Михаил Дегтярев утверждает, что в регионе уволили главу военного комиссариата Юрия Лайко.
Утром понедельника глава Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с российскими журналистами, сообщив им, что хабаровский военный комиссар Юрий Лайко отстранён от своей должности из-за нарушения норм частичной мобилизации, установленных приказов Владимира Путина от 21 сентября.
По словам Дегтярева, это связано с тем, что в подконтрольные Лайко участки уже в первые дни мобилизации прибыли тысячи призывников, однако значительная часть из них были возвращены домой из-за несоответствия критериям частичной мобилизации в России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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