Петреус: НАТО уничтожит войска РФ и ЧМ после применения ядерного оружия в Украине

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус рассказал о потенциальном ответе НАТО на возможное применение Россией ядерного оружия в Украине.

В эфире телеканала ABC News появился бывший глава Центрального управления разведки США Дэвид Петреус, который публично заявил, что американские войска и союзники по НАТО уничтожат Черноморский флот России и все российские войска в Украине и Крыму в случае, если Владимир Путин отдаст приказ о применении ядерного оружия.

По мнению Петреуса, таких мер Вашингтону будет достаточно для того, чтобы лишить Россию боевое мощи без использования западного оружия массового поражения.