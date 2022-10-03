Петреус: НАТО уничтожит войска РФ и ЧМ после применения ядерного оружия в Украине
2022-10-03
11:58
Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус рассказал о потенциальном ответе НАТО на возможное применение Россией ядерного оружия в Украине.
В эфире телеканала ABC News появился бывший глава Центрального управления разведки США Дэвид Петреус, который публично заявил, что американские войска и союзники по НАТО уничтожат Черноморский флот России и все российские войска в Украине и Крыму в случае, если Владимир Путин отдаст приказ о применении ядерного оружия.
По мнению Петреуса, таких мер Вашингтону будет достаточно для того, чтобы лишить Россию боевое мощи без использования западного оружия массового поражения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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