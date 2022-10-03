Dagens Nyheter: шведские ВМС и американские ВВС были около «Северных потоков» незадолго до диверсии
2022-10-03
12:15
Авторитетное издание Dagens Nyheter сообщает, что разведка заявила о нахождении шведских Военно-морских сил около «Северных потоков» незадолго до диверсии на трубопроводах.
При этом данные нахождения ВМС Швеции, как и американских ВВС не были скрыты — их видно по сервисам отслеживания морских и воздушных судов. Сервисы показывают, что военный корабль Швеции как минимум дважды заходил в зону «Северных потоков», где вскоре были обнаружены утечки.
Кроме того, недалеко от мест диверсии за два дня до взрывов летали американские военные вертолеты. Тем не менее, говорить о версии сговора спецслужб США и ЕС пока рано, так как и американская сторона, и некоторые европейские страны оказались в самом проигрышном положении после вывода из строя «Северных потоков».
ВМС Швеции прокомментировал заявление о нахождении военных кораблей в районе «Северных потоков»: в указанных районах проводилось «морское наблюдение». При этом пресс-служба ВМС не сообщает, какие цели были поставлены при наблюдении, однако кораблей Швеции во время взрывов в этом районе не было.
Ранее министр МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что немецкая, датская и шведская стороны намерены создать совместную следственную группу для расследования диверсий на «Северных потоках». Президент России Владимир Путин считает, что диверсии на газопроводах устроили англосаксы.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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