Мэр Бучи сообщил о находке тела командира «Призраков Киева» Матющенко

2022-10-03

12:27

Бучинский мэр Анатолий Федорук утверждает об обнаружении тела Михаила Матющенко, который командовал группой украинской авиации.

3 октября мэр города Буча в Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что накануне спецслужбы обнаружили тело командира авиационного полка ВСУ "Призраки Киева" Михаила Матющенко. По словам Федорука, Матющенко вступил в воздушный бой над Чёрным морем и погиб при исполнении служебного задания.

При этом Анатолий Федорук подчёркивает, что Михаил Матющенко был убит ещё в минувшем июне, однако его тело было обнаружено только в текущий понедельник.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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