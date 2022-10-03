Мэр Бучи сообщил о находке тела командира «Призраков Киева» Матющенко
2022-10-03
12:27
Бучинский мэр Анатолий Федорук утверждает об обнаружении тела Михаила Матющенко, который командовал группой украинской авиации.
3 октября мэр города Буча в Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что накануне спецслужбы обнаружили тело командира авиационного полка ВСУ "Призраки Киева" Михаила Матющенко. По словам Федорука, Матющенко вступил в воздушный бой над Чёрным морем и погиб при исполнении служебного задания.
При этом Анатолий Федорук подчёркивает, что Михаил Матющенко был убит ещё в минувшем июне, однако его тело было обнаружено только в текущий понедельник.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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