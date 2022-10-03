Легостаев получал угрозы в свой адрес незадолго до исчезновения
2022-10-03
12:29
Друг Константина Легостаева Сергей утверждает, что незадолго до пропажи артиста, ему поступали угрозы. После всё разрешилось, чему певец был несказанно рад.
Участнику "Фабрики звезд 5" и композитору Константину Легостаеву поступали угрозы незадолго до его исчезновения. Об этом сообщил друг музыканта Сергей.
Приятель певца рассказал, что несколько недель назад у Легостаева возникли неприятности. В последний раз он был на вечере памяти Пьера Нарцисса.
Друг артиста сообщил о том дне и о душевном состоянии Константина в интервью "СтарХит": "Был очень поникший и что-то предчувствовал. Есть последние голосовые от него - произошел некий случай, его перепутали с другим Легостаевым и поэтому не хотели пускать на вечер".
Товарищ также показал журналистам голосовое сообщение, где исполнитель жалуется на угрозы. После все разрешилось, чему Легостаев был очень рад.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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