Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что польская сторона продолжит требовать репарации от Германии

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, который немецкая сторона нанесла польской в период Второй мировой войны. Подписание документа можно было посмотреть в прямом эфире.

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что польская сторона продолжит требовать компенсацию от Германии за нанесённый ущерб. Он также отметил, что дипломатическая нота будет немедленно передана в Министерство иностранных дел ФРГ сразу после официального подписания.

Ранее Сейм Польши подавляющим большинством голосов политиков принял резолюцию, согласно которой потребовал от Германии репарации за ущерб, нанесенный около 80 лет назад — во время Второй мировой войны. При этом Германия заявила, что сумма репараций была оговорена ранее и пересмотренную не подлежит.

Лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский отметил, что сумма требуемых репараций составляет не менее 1,3 триллиона долларов США. Тем не менее, канцлер ФРГ Олаф Шольц еще раз подчеркнул, что «вопрос о репарациях Польше урегулирован международным правом».

Кроме того, ходили слухи, что Шольц пригрозил Польше забрать часть территорий, которые исконно принадлежат Германии. Карты будут пересматривать в том случае, если польская сторона продолжит требовать компенсацию ущерба от ФРГ.