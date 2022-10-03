Welt: Минобороны Германии опровергло слухи о начале «войны с Путиным»
2022-10-03
12:35
Глава Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт опровергла слова лидера немецкого Минздрава о начале войны с Путиным.
3 октября газета Die Welt сообщила, что министр обороны Германии Кристина Ламбрехт публично заявила о том, что ФРГ не находится в состоянии войны с Россией. Накануне глава Министерства здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах сообщил, что по его мнению, Берлин уже вступил в "войну с Путиным".
По данным Die Welt, недавнее заявление Лаутербаха спровоцировало скандал в немецком правительстве, членам которого пришлось оправдываться за высказывание своего коллеги, подчёркивая, что Германия не воюет с Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кадыров заявил об отправке трёх своих несовершеннолетних детей в зону спецоперации
Минобороны ЛНР: Украинские войска попали в окружение в Луганской области
«Роскосмос» показал спутниковые фото с места утечки газа на «Северных потоках»
Шоумен Исаев рассказал, почему Михалкова ушла из шоу Уральские пельмени на самом деле
Telegraph: генштаб Британии заявил о способности РФ атаковать Лондон из космоса