Interia: Германия лицимерно вводит в эксплуатацию угольные электростанции

Германия отошла от курса отказа от использования ископаемого топлива. По сообщению издания Interia, немецкие энергетический компании снова вводят в эксплуатацию угольные электростанции.

Действия Германии понятна, угольные энергоблоки призваны помочь сократить использование природного газа для производства электричества. Кроме того, такая мера повысит энергетическую безопасность и стабильность страны. Однако, запуская угольные электростанции, Германия фактически отказывается от курса на «зеленую энергетику».

За последние несколько недель для запуска угольных электростанций подготовлены пять блоков, которые давно были отключены от сети. Теперь они находятся в состоянии «готовности по соображениям безопасности». Примечательно, что до недавнего времени Германия являлась главным критиком использования угля, так как он загрязняет окружающее и атмосферу.

Несмотря на то, что в стране производится только 19% необходимого количества угля, запуск угольных электростанций выглядит лицемерно на фоне критики других стран за использование твердых ископаемых.

Министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек назвал возвращение угольных электростанций «горькой новостью», однако отметил, что «другого выхода нет». По его словам, цель отказаться от угля к 2030 году для Германии остается актуальной, однако аналитики сомневаются в ее достижимости.