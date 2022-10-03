Минобороны ЛНР: Украинские войска взяты в окружение в Луганской области и уничтожаются
2022-10-03
14:00
В Народной милиции ЛНР сообщили об окружении украинских частей в Луганской области.
подполковник Народной милиции Республики Андрей Марочко рассказал о боях на территории Луганской области.
По его словам, подразделения Вооруженных сил Украины, которые вошли в Луганскую область, попали в окружение.
Марочко заявил, что украинские войска в ЛНР "поали в огневой мешок" и сейчас их уничтожают.
"Украинские войска зашли в огневой мешок и активно уничтожаются нашими войсками", - рассказал Марочко.
Опубликовано: Николай Скира
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