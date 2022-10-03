Госдума ратифицировала договор о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав России

В России депутаты ратифицировали договор о принятии новых территорий в состав Российской Федерации.

Как сообщают российские средства массовой информации, депутаты Государственной думы ратифицировали договор о присоединении новых территорий.

"Госдума ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации", - пишут "Известия".

Во время ратификации договора выступил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Он обвинил власти Украины в том, что они убивали мирных жителей за несогласие с позицией правительства.