Госдума ратифицировала договор о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав России
2022-10-03
14:38
В России депутаты ратифицировали договор о принятии новых территорий в состав Российской Федерации.
Как сообщают российские средства массовой информации, депутаты Государственной думы ратифицировали договор о присоединении новых территорий.
"Госдума ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации", - пишут "Известия".
Во время ратификации договора выступил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Он обвинил власти Украины в том, что они убивали мирных жителей за несогласие с позицией правительства.
Опубликовано: Николай Скира
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