Российская армия за 3 дня уничтожила более 900 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

2022-10-03

14:45

В Минобороны РФ сообщили, что служащие российской армии уничтожили за минувшие трое суток уничтожили более 900 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении.

3 октября российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга Министерства обороны Российской Федерации доложил о потерял Вооружённых сил Украины за последние трое суток в ходе спецоперации.

Конашенков заявил, что российские военнослужащие ликвидировали более девятисот солдат 66-й и 93-й отдельных механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении фронта.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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