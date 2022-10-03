Российская армия за 3 дня уничтожила более 900 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
2022-10-03
14:45
В Минобороны РФ сообщили, что служащие российской армии уничтожили за минувшие трое суток уничтожили более 900 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении.
3 октября российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга Министерства обороны Российской Федерации доложил о потерял Вооружённых сил Украины за последние трое суток в ходе спецоперации.
Конашенков заявил, что российские военнослужащие ликвидировали более девятисот солдат 66-й и 93-й отдельных механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении фронта.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Полковник США Макгрегор предупредил НАТО об исчезновении из-за войны с РФ
Лукашенко потребовал мобилизовать белорусских школьников и студентов
Минтруда Беларуси анонсировало повышение пенсий в 2023 году
Генерал США Петреус заявил, что если РФ применит ядерное оружие, то НАТО уничтожит российские войска и потопят Черноморский флот
«Роскосмос» показал спутниковые фото с места утечки газа на «Северных потоках»