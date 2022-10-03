Российская армия за 3 дня уничтожила более 900 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

В Минобороны РФ сообщили, что служащие российской армии уничтожили за минувшие трое суток уничтожили более 900 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении.

3 октября российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга Министерства обороны Российской Федерации доложил о потерял Вооружённых сил Украины за последние трое суток в ходе спецоперации.

Конашенков заявил, что российские военнослужащие ликвидировали более девятисот солдат 66-й и 93-й отдельных механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении фронта.