Генерал США Петреус заявил, что если РФ применит ядерное оружие, то НАТО уничтожит российские войска и потопят Черноморский флот

Бывший директор ЦРУ и генерал армии США в отставке Дэвид Петреус в интервью ABC News предположил, какой будет реакция Соединенных Штатов и НАТО в случае применения Россией ядерного оружия на Украине.

По его словам, Владимир Путин уже "в отчаянии", потому что ситуация на поле боя, с которой приходится иметь дело его войскам, "необратима".

Петреус подчеркнул, что не обсуждал возможную реакцию США с советником президента по безопасности Джейком Салливаном.

Однако его спросили о последствиях применения Россией ядерного оружия.

"Гипотетически мы возглавим НАТО в коллективных усилиях, которые уничтожили бы все российские обычные силы, которые мы видим на поле боя в Украине, и все корабли в Черном море", — сказал он.

На вопрос, приведет ли применение ядерного оружия к войне России с США и НАТО, он подчеркнул, что Украина не входит в Североатлантический альянс, поэтому в этой ситуации не будет применяться статья 5 устава Альянса.

"США и их союзники уничтожили бы российские войска и технику на Украине и потопили бы Черноморский флот, если бы президент РФ Владимир Путин применил ядерное оружие", - указал он.