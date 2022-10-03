Евросоюз не пришел к договоренности о внесении алмазов из России в санкциооный список
2022-10-03
15:40
Польский посол в Брюсселе Анджей Садось рассказал, что странам Евросоюза не удалось прийти к единому мнению о включении российких алмазов в число подсанкционных товаров.
"К сожалению, алмазы – это поражение одной страны, одного города в ЕС", - объяснил Садось, подразумевая Бельгию и Антверпен, который является мировой столицей бриллиантов.
"Сложно объяснить с этической точки зрения, почему алмазы должны быть исключены из санкционных списков", - добавил он.
Дело в том, что ограничение поставок необработанных алмазов из РФ лишило бы гранильные фабрики в Бельгии сырья и негативно отразилось на местных трейдерах бриллиантов.
Опубликовано: Храмова Оксана
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