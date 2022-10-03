Подразделение ВСУ предприняло попытку прорваться в ЛНР

Народная милиция ЛНР сообщила о попытке украинского подразделения прорваться на территорию республики.

Представитель Народной милиции Луганской народной республики сообщил, что подразделение украинских войск, численностью не менее 100 человек, предприняло попытку прорваться на территорию республики.

"Численность противника была не менее 1000 человек и 10 единиц техники. Не исключено, что среди них были иностранные наемники. Западные специалисты часто руководят подобными операциями", — сообщил он.

В НМ ЛНР уточнили, что украинская группа понесла потери и была вынуждена отойти на первоначальные позиции. Попытка прорыва вглубь территории республики провалилась.