«Самое симметричное»: ученые восстановили лица шотландцев из XIV века

Своременные технологии позволили воссоздать внешность трех жителей севера Великобритании, умерших еще 800 лет назад.

Ученым с помощью 3D-реконструкции удалось восстановить лицо женщины XIV века, шотландского епископа и священника с заячьей губой. Все они были похоронены в английском монастыре Уитхорн, который расположен в шотландской области Дамфрис и Галлоуэй, уточняет Воккруг света.

Неизвестная женщина умерла примерно в 20 лет, она была погребена на "одеяле" из ракушек.

Ее каменный гроб рабочие обнаружили при ремонте ремонта хранилища обители в 1950-х годах, но возможность реконструировать лицо жительницы Средневековья представилась лишь сейчас - благодаря компьютерным технологиям.

Антрополог и судмедэксперт Кристофер Ринн подчеркнул, что череп шотландки оказался самым симметричным из всех, что ему доводилось видеть. Это говорит о том, что девушка могла быть очень красивой.

«Когда ткани лица в детстве и в подростковом возрасте растут, это не симметричный процесс. Болезнь и даже эмоциональная травма могут нарушить симметрию лица. Чем больше в детстве травм и болезней, тем менее симметричным будет лицо, когда человек станет взрослым», — рассказал специалист.

Женщина была похоронена рядом с епископом Уолтером Уитхорнским, умершим в 1235 году. Рядом был обнаружен третий скелет - мужчины с заячьей губой. Он также был священнослужителем и, судя по тому, что был упокоен рядом с епископом, занимал достаточно высокое положение.

Все это опровергает утверждения, будто в средневековой церкви людям с физическими недостатками не был доступен рост по карьерной лестнице.