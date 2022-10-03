«Самое симметричное»: ученые восстановили лица шотландцев из XIV века
2022-10-03
16:04
Своременные технологии позволили воссоздать внешность трех жителей севера Великобритании, умерших еще 800 лет назад.
Ученым с помощью 3D-реконструкции удалось восстановить лицо женщины XIV века, шотландского епископа и священника с заячьей губой. Все они были похоронены в английском монастыре Уитхорн, который расположен в шотландской области Дамфрис и Галлоуэй, уточняет Воккруг света.
Неизвестная женщина умерла примерно в 20 лет, она была погребена на "одеяле" из ракушек.
Ее каменный гроб рабочие обнаружили при ремонте ремонта хранилища обители в 1950-х годах, но возможность реконструировать лицо жительницы Средневековья представилась лишь сейчас - благодаря компьютерным технологиям.
Антрополог и судмедэксперт Кристофер Ринн подчеркнул, что череп шотландки оказался самым симметричным из всех, что ему доводилось видеть. Это говорит о том, что девушка могла быть очень красивой.
«Когда ткани лица в детстве и в подростковом возрасте растут, это не симметричный процесс. Болезнь и даже эмоциональная травма могут нарушить симметрию лица. Чем больше в детстве травм и болезней, тем менее симметричным будет лицо, когда человек станет взрослым», — рассказал специалист.
Женщина была похоронена рядом с епископом Уолтером Уитхорнским, умершим в 1235 году. Рядом был обнаружен третий скелет - мужчины с заячьей губой. Он также был священнослужителем и, судя по тому, что был упокоен рядом с епископом, занимал достаточно высокое положение.
Все это опровергает утверждения, будто в средневековой церкви людям с физическими недостатками не был доступен рост по карьерной лестнице.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
-
-
-
«Удел шакалов»: депутат ГД Милонов резко отреагировал на концерт Урганта и Меладзе в Ташкенте
Российский исполнитель Валерий Меладзе и ведущий ТВ и музыкант Иван Ургант вышли на сцену закрытого концерта в Ташкенте. По поводу выступления артистов высказался депутат Государственной думы России Виталий Милонов.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Полковник США Макгрегор предупредил НАТО об исчезновении из-за войны с РФ
В результате страшного пожара в мурманской квартире погибли несколько человек
Минтруда Беларуси анонсировало повышение пенсий в 2023 году
Журналистка-диссидентка Овсянникова объявлена в федеральный розыск, она сбежала из страны
«Роскосмос» показал спутниковые фото с места утечки газа на «Северных потоках»