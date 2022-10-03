Минздрав Беларуси разрешил работать медцентрам «Нордин» и «Три дантиста плюс»
2022-10-03
16:12
Коллегия Минздрава решила возобновить лицензии медицинских центров «Нордин» и «Три дантиста плюс». Обеим частным клиникам в августе приостановили действие лицензии из-за выявленных нарушений.
Во время повторных проверок выяснилось, что «Нордин» и «Три дантиста плюс» устранили нарушения, поэтому было принято решение возобновить их лицензии.
Зато клинике «Элитон Плюс», оказывающей стоматологические услуги, лицензию приостановили. Среди причин в Минздраве называют отсутствие договоров на ремонт и техобслуживание медтехники, нарушение санитарных требований, отсутствие необходимых документов.
Ранее были приостановлены лицензии медцентров «Лодэ» и «Клиника А1». Минздрав обещает продолжение проверок в стоматологиях.
Опубликовано: Светлана Репина
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