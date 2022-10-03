Минобороны РФ: Под Лиманом уничтожены 900 бойцов ВСУ

Российское Минобороны заявило о том, что в боях под лиманов ВСУ понесли тяжелые потери.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило подробности боев на территории Донбасса.

По заявлению Минобороны, около Красного Лимана Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери.

Отмечается, что за три дня боев украинские подразделения потеряли убитыми около 900 человек.

Напомним, что ранее Минобороны России сообщило о выводе войск из Красного Лимана.