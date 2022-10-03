Крепкие узы брака: Леонид Кулагин и его жена Элеонора Лапицкая вместе уже пятьдесят семь лет
2022-10-03
17:23
Актер Леонид Кулагин точно знает секрет крепкого брака, ведь со своей женой Элеонорой Лапицкой они вместе живут уже пятьдесят семь лет, и счастливы.
Многие успешные мужчины, в числе которых и известный режиссер Марк Захаров, убеждены, что женщина, которая рядом, играет огромную роль в том, насколько мужчина будет востребован в профессии и успешен в жизни в целом. Умная жена это настоящее сокровище.
С этим, конечно же, соглашается и знаменитый актер Леонид Кулагин. Правда, он умалчивает относительно влияния своей супруги на его успехи, как актера, но не стесняется говорить, что то, что они вместе живут душа в душу вот уже пятьдесят семь лет, это заслуга его жены Элеоноры Лапицкой.
Леонид Кулагин сыграл более сотни ролей только в кинофильмах и сериалах, среди которых были как положительные, так и отрицательные образы. Самыми же запоминающимися для зрителей стали генерал Стеклов из фильма Афганский излом и заместитель Юрия Андропова генерал Курбанов в Красной площади. Роли военных особенно подходят актеру.
Но было у него и немало работ, где актеру приходилось участвовать в любовных сценах с ведущими актрисами-красавицами советского и российского кинематографа. Например, в фильме Приваловские миллионы он играл возлюбленного героини Людмилы Хитяевой. Также с ним в паре в свое время играли Наталья Гундарева, Галина Киндинова, Людмила Шагалова и Людмила Чурсина.
Особенно много вопросов со стороны публики вызвал эксцентричный по советским меркам фильм Осень, где у Кулагина было много эротических сцен с актрисой и супругой режиссера Натальей Рудной. Некоторые после выхода кинокартины даже окрестили Кулагина российским Жаном Маре.
Жена же актера очень спокойно относилась к участию мужа в таких сценах, ведь Элеонора Лапицкая тоже актриса, и хорошо понимает специфику съемок. То, что на экране кажется эротичным, в процессе съемок не то, что лишено эротики, но и невероятно сложно технически и творчески воплотить. Поэтому она как никто другой поддерживала супруга во время этих непростых для него съемок.
Конечно, на протяжении столь долгой совместной жизни между супругами, бывало, всякое, случалось Элеоноре и ревновать своего известного мужа, но по факту им удавалось преодолевать все трудности и разногласия. Женщина отказалась от собственной актерской карьеры в пользу семьи, но не сожалела об этом.
Вместе Элеонора и Леонид вырастили сына Алексея, но по понятным причинам занималась больше ребенком именно мать. Сейчас Алексей работает в руководстве рекламного агентства. У него у самого уже есть взрослый сын Кирилл, который делает карьеру в сфере экономики. Вся семья очень гордится успехами своего отца и деда, а Леонид Кулагин счастлив, что и в карьере, и дома у него все сложилось хорошо!
Опубликовано: Elsa
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