Песков подверг Кадырова критике за его высказывание о командовании СВО

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков раскритиковал Рамзана Кадырова, который резко высказался о командующих специальной военной операцией.

3 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков оценил высказывания Рамзана Кадырова, который потребовал отставки российского генерала Александра Лапина после оставления Красного Лимана войсками России, также предложив президенту РФ использовать тактическое ядерное оружие на территории Украины.

Отвечая журналистам на вопрос о позиции Кадырова, Песков публично заявил, что некоторым главам российских регионов стоило бы вести себя сдержаннее.