Сокурсница Аллы Пугачевой и известная певица Жанна Бичевская: что с нею стало сегодня

Некогда имя Жанны Бичевской было на слуху у поклонников эстрадной песни советского периода, но сегодня популярность певицы уже угасла.

Жанна Бичевская в свое время была настоящим явлением и звездой советской эстрады, на концерт которой было сложно достать билеты. А хиты в ее исполнении Миленький ты мой, Ой, да не вечер, Мы русские многократно перепевались зрителями во время семейных застолий.

Романтический образ певицы в летящем платье с шалью на плечах, когда она пела и аккомпанировала себе на гитаре покорял поклонников и зрителей с первого взгляда. Некоторые из них во время концертов не могли сдерживать эмоции и буквально рвались на сцену, что приводило певицу, естественно, в некоторое замешательство.

Из биографии Жанны Бичевской было известно, что она одно время училась в цирковом училище на одном потоке с другими будущими знаменитостями, среди которых Геннадий Хазанов, Елена Камбурова и Алла Пугачева. Но ее путь к вершинам популярности был своеобразным. Певица сделала ставку на народные песни, многие из которых были редкими и почти забытыми, но в ее исполнении оживали и радовали зрителей.

Жанна Бичевская, как и многие тогдашние артисты, работала в Москонцерте, и много гастролировала. По совокупности она посетила со своими концертами более шестидесяти стран мира. Только во французской столице она побывала с выступлениями восемь раз, но более всего Бичевская любила петь в Польше.

Некоторые называли Жанну Бичевскую соперницей Аллы Пугачевой, но это было не так. У каждой певицы был свой круг поклонников, которым их творчество более импонировало. Восхищался талантом Жанны и Владимир Высоцкий, настолько, что даже подарил ей одну из своих песен Купола.

После распада Советского союза Жанна Бичевская скорректировала репертуар, сделав акцент на песни с белогвардейскими и религиозными мотивами. Стала она сдержаннее и в плане своей репрезентации на сцене. Так, певица практически полностью убрала сценический макияж, отдав предпочтение естественности.

В ее репертуаре стали со временем преобладать песни духовного содержания, а в 2018-м году она даже выступала в храме Христа Спасителя. В ее начинаниях Бичевскую поддерживает супруг и аранжировщик Геннадий Пономарев, с которым они уже счастливо женаты более тридцати лет.

В приватной же жизни Жанна Бичевская достаточно скромный человек, редко посещает публичные мероприятия, а телевизор не смотрит вот уже более тридцати лет. Единственный раз она дала заглянуть в свою личную жизнь, когда согласилась на съемки в передаче Когда все дома.