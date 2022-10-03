Марочко: группа солдат ВСУ попала в «огневой мешок» при наступлении на ЛНР
2022-10-03
18:03
Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко утверждает, что украинские войска попали в засаду при попытке наступать на позиции республики.
Вечером понедельника официальный представитель НМ Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что солдаты вооружённых сил Украины смогли прорваться вглубь границ ЛНР на полтора-два километра. По словам Марочко, данный прорыв не был просчётом российских войск, а тактическим манёвром.
Андрей Марочко уточняет, что прорвавшиеся на территорию Луганщины украинские военные попали в так называемый "огневой мешок", ввиду чего их обстреляли из артиллерии сразу с трёх направлений фронта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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