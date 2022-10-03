Марочко: группа солдат ВСУ попала в «огневой мешок» при наступлении на ЛНР

Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко утверждает, что украинские войска попали в засаду при попытке наступать на позиции республики.

Вечером понедельника официальный представитель НМ Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что солдаты вооружённых сил Украины смогли прорваться вглубь границ ЛНР на полтора-два километра. По словам Марочко, данный прорыв не был просчётом российских войск, а тактическим манёвром.

Андрей Марочко уточняет, что прорвавшиеся на территорию Луганщины украинские военные попали в так называемый "огневой мешок", ввиду чего их обстреляли из артиллерии сразу с трёх направлений фронта.