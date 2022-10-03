Любовь на всю жизнь всего за четыре дня: история любви и жизни Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича

Мстислав Ростропович и Галина Вишневская прожили вместе в браке пятьдесят два года: чем же удалось музыканту покорить сердце Вишневской всего за четыре дня.

Когда заходит об известных исполнителях оперной классики имена Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича приходят на ум не только российским ее почитателям, ведь эти персоны были знаменитостями мирового масштаба в своей музыкальной нише.

Мстислав Ростропович был гениальным виолончелистом, а голосом Галины Вишневской заслушивались поклонники оперного пения. Им удалось не только построить блестящие карьеры, и заниматься всю жизнь любимым делом, но и найти человека в лице супруга, который бы дополнял их и поддерживал, что является большой жизненной удачей.

Мстислав Ростропович признавался, что каждый раз, когда он смотрит на свою Галину, он понимает, что ни на ком другом он просто не смог бы жениться. Но куда более удивительным является то, что им удалось распознать на перспективу столь глубокое и настоящее чувство всего за четыре дня знакомства, и не перепутать его с мимолетным влечением.

Романтичный Мстислав, как только понял, что Галина Вишневская его женщина, стал очень тонко и элегантно за ней ухаживать. Так, на одном из раутов он заметил, что Галина любит соленые огурцы, и позднее прислал ей букет ландышей и огурцы. А однажды он бросил свой светлый плащ под ноги любимой, чтобы та не запачкалась после дождя.

Столь рыцарское и даже самоотверженное отношение покорило сердце Галины Вишневской, и вскоре Мстислав предложил Галине съехаться, несмотря на то, что на тот момент она уже десять лет была замужем.

Галина Павловна оставила мужа, и жалеть об этом поступке ей не пришлось. Возлюбленный относился к ней как к королеве. В честь рождения старшей дочери Ольги Ростропович привез супруге с гастролей множество дорогих нарядов, шубу и духи. А еще через два года у них родилась вторая дочка Елена.

Вместе супруги прошли все жизненные невзгоды, и прожили в браке пятьдесят два года. Когда их лишили советского гражданства, они смогли добиться признания на мировом уровне. Вместе же они и отказались от гражданства СССР, когда его вернули им в 1990-м году. А когда журналисты спрашивали у Ростроповича, не жалел ли он когда либо, что принял решение жениться на Вишневской всего спустя четыре дня после знакомства, он неизменно отвечал, что жалеет только о том, что потерял целые четыре дня.

У их дочерей тоже все сложилось хорошо, ведь они с детства видели пример искренней любви родителей друг к другу. Ольга является руководителем Центра оперного пения и фонда имени своего отца, Елена же стала пианисткой, и тоже занимается фондом, ответственным за вакцинацию детей.