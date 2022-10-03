Украинские дороги подвели части ВСУ, штурмовавшие север Херсонщины
2022-10-03
18:08
Попытка порыва частей ВСУ на севере Херсонской области завершилась неудачей благодаря испортившейся погоде, считает военный эксперт Юрий Подоляка.
В эфире программы «60 мину» ТК Россия-1 эксперт рассказал о провале ВСУ в их попытке штурмовать позиции ВС России.
Непогода превратила поля и грунтовые дороги в непроходимое месиво и передвижение было возможно только по шоссе, а это упрощало действие авиации и артиллерии ВС России, рассказывает Подоляка.
«Дороги севера Херсонщины устланы разбитой украинской техникой и трупами солдат, раненых везут пачками, и чтобы спасти ситуацию, нужно либо отводить колоны назад, либо молить бога, чтобы все быстро просохло», — пишет Подоляка.
Эксперт отметил, что у ВСУ слишком мало высокопроходимой техники. Они движутся на джихадмобилях и бтрах чешского производства с низкой проходимостью.
Опубликовано: Тарас Медведев
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