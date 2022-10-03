Глава Херсонской области заявил о разгроме двух батальонов ВСУ на подступах к ГЭС
2022-10-03
18:13
Владимир Сальдо сообщил о провале попыток прорыва подразделений украинской армии к Каховской ГЭС.
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо в эфире "Соловьев Live" заявил, что сразу два украинских батальона предприняли попытку атаковать позиции российских войск в направлении Каховский ГЭС.
"Два батальона разгромлены практически полностью. Они рвались к Каховской ГЭС, чтобы остановить ее", — сообщил чиновник.
В свою очередь Министерство обороны России сообщает о попытке прорыва украинских бронетанковых частей в направлении села Золотая Балка на севере Херсонской области. Противнику наносится огневое поражение. Потери ВСУ составили около 130 военнослужащих убито, уничтожено 23 единицы военной техники.
Опубликовано: Максим Алексеев
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