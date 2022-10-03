Военная хитрость помогла остановить наступление ВСУ на Лисичанск

Штурмовые части ВСУ на Лисичанском направлении удалось остановить, применив военную смекалку сообщил представитель армии ЛНР Андрей Марочко.

Как выяснилось бойцы народной милиции, заметив, как части ВСУ формируют колонну для штурма решили их пропустить без боя, чтобы те смогли оторваться от вспомогательных групп.

В итоге, не встретив сопротивления украинские боевики решили, что НМ ЛНР отступила и сдала Лисичанск и на радостях двинулись к городу.

А здесь их встретила спланированная засада. Колонна была уничтожена массированным огнем, а выжившие отошли на свои исходные позиции, сообщил офицер.