Военная хитрость помогла остановить наступление ВСУ на Лисичанск
2022-10-03
18:16
Штурмовые части ВСУ на Лисичанском направлении удалось остановить, применив военную смекалку сообщил представитель армии ЛНР Андрей Марочко.
Как выяснилось бойцы народной милиции, заметив, как части ВСУ формируют колонну для штурма решили их пропустить без боя, чтобы те смогли оторваться от вспомогательных групп.
В итоге, не встретив сопротивления украинские боевики решили, что НМ ЛНР отступила и сдала Лисичанск и на радостях двинулись к городу.
А здесь их встретила спланированная засада. Колонна была уничтожена массированным огнем, а выжившие отошли на свои исходные позиции, сообщил офицер.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
-
Чарт продаж Steam демонстрирует лидерство Steam Deck и сомнительное качество FIFA 23
После подведения недельных итогов продаж выяснилось, что 18 недель подряд лидером остается консоль Steam Deck. Компанию ей в лидирующей тройке составили игровой симулятор FIFA 23 и знаменитая гонка Need for Speed Heat.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков подверг Кадырова критике за его высказывание о командовании СВО
Гендиректор Запорожской АЭС Мурахов вышел на свободу
Кадыров заявил об отправке трёх своих несовершеннолетних детей в зону спецоперации
Чарт продаж Steam демонстрирует лидерство Steam Deck и сомнительное качество FIFA 23
Минтруда Беларуси анонсировало повышение пенсий в 2023 году