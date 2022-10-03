Сальдо: батальоны ВСУ уничтожены при попытке прорыва к ГЭС в Новой Каховке

2022-10-03

18:22

Глава администрации Херсона Владимир Сальдо сообщил о ликвидации группы украинских военных, пытавшихся захватить новокаховскую гидроэлектростанцию.

Вечером 3 октября глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что два батальона вооружённых сил Украины осуществили попытку прорыва к ГЭС в Новой Каховке с целью её захвата. По словам Сальдо, днём ранее ВСУ проникли в посёлок Дудчаны возле Херсона, однако были уничтожены огнём авиации российских военно-космических сил.

Владимир Сальдо подчёркивает, что именно благодаря самолётам армии России украинские солдаты не смогли проникнуть на территорию новокаховской гидроэлектростанции, ввиду чего контрнаступление ВСУ в регионе заметно сбавило темпы.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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