СЦКК: ВСУ начали применять новый тип ракет при обстрелах ЛНР из HIMARS

Пресс-служба СЦКК сообщает, что украинские войска задействуют новые ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS при обстрелах Луганской Народной республики.

3 октября представитель комитета СЦКК по контролю за военными преступлениями Украины Алексей Гетманский сообщил, что ВСУ начали использовать ракеты М30 для обстрелов Луганской народной республики из РСЗО HIMARS американского производства. По словам Гетманского, вчера украинские войска применили данную ракету для удара по городу Брянка в ЛНР, а сегодня обстреляли ей Старобельск.

Алексей Гетманский подчёркивает, что новый тип ракет HIMARS, применяемый армией Украины в ЛНР, содержит в себе рассыпную шрапнель для большего поражающего эффекта.